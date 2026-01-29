В пресс-службе «Атланты» заявили, что российский полузащитник Алексей Миранчук подходит к старту предсезонных матчей в отличной форме.

Алексей Миранчук globallookpress.com

«Алексей чувствует себя прекрасно. В пятницу у нас запланирован первый контрольный матч, и он будет в составе. На данный момент всё идет по плану», — рассказали ТАСС представители клуба.

30 января «Атланта» проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону МЛС, соперником команды станет «Лексингтон». Регулярный чемпионат стартует 22 февраля.

Миранчук играет за «Атланту» с июля 2024 года. Всего 30-летний россиянин сыграл 36 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.