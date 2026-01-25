В матче 23-го тура АПЛ «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парк» будет принимать «Астон Виллу». Поединок состоится 25 января, начало в 17:00 мск.

Благодаря 3-матчевой беспроигрышной серии «Ньюкасл» сегодня имеет возможность побороться за место в зоне еврокубков. У команды Эдди Хау 33 очка. В прошлом туре она сыграла вничью с «Вулверхэмптоном», а до этого победила «Лидс», «Кристал Пэлас» и «Бернли».

«Астон Вилла» благодаря недавней победной серии набрала 43 очка и в этом туре может не бояться, что кто-то может ее потеснить с третьей строчки. Однако Унаю Эмери стоит беспокоиться о текущей форме команды. В последних 4 турах она выиграла лишь одни раз, а перед выездом в Ньюкасл проиграла «Эвертону» и разошлась нулевой с «Кристал Пэлас».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 2.10 на победу «Ньюкасла», 3.60 на ничью и 3.45 на победу «Астон Виллы».

Прогноз ИИ: со счетом 2:1 победит «Астон Вилла».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

