Бывший нападающий сборной Португалии и знаменитый игрок «Манчестер Юнайтед», чемпион Европы 2016 года Луиш Нани, объявил о переходе в казахстанский клуб «Актобе». Это известие было опубликовано на его странице в социальной сети X.

Луиш Нани globallookpress.com

По данным СМИ, 39-летний футболист подписал контракт с «Актобе» на годичный срок с ежемесячной зарплатой в размере 59 тысяч евро.

Нани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год и за это время четыре раза становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.