Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган поделился эмоциями после поражения «канониров» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (2:3).
«Больнее, чем сломать бедро. Худшее выступление в сезоне», — написал Морган на своей странице в соц. сетях.
Стоит отметить, что неделю назад телеведущий сломал бедренную кость, упав в ресторане.
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с 38-ю баллами.