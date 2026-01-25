Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган поделился эмоциями после поражения «канониров» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Фрагмент матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Фрагмент матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Больнее, чем сломать бедро.  Худшее выступление в сезоне», — написал Морган на своей странице в соц. сетях.

Стоит отметить, что неделю назад телеведущий сломал бедренную кость, упав в ресторане.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе.  «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с 38-ю баллами.