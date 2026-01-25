После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с 38-ю баллами.

Стоит отметить, что неделю назад телеведущий сломал бедренную кость, упав в ресторане.

«Больнее, чем сломать бедро. Худшее выступление в сезоне», — написал Морган на своей странице в соц. сетях.

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган поделился эмоциями после поражения «канониров» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (2:3).

2.15

Прогнозы•Завтра 23:00 «Эвертон» — «Лидс». Прогноз и ставка «Ириски» в родных стенах справятся с «павлинами»?

Футбол•Сегодня 21:32 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 19:07 «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 12:48 Эндрю Робертсон — легенда «Ливерпуля»: переход в «Тоттенхэм» станет концом целой эпохи

Футбол•Сегодня 00:45 «Борнмут» прибил «Ливерпуль» на последней секунде: команда Слота не выигрывает пятый матч АПЛ подряд

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•Вчера 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•23/01/2026 19:41 От тотального доминирования до катастрофы: станет ли Гехи спасителем нового проекта Гвардиолы?

Футбол•23/01/2026 18:28 «Тайный» полузащитник «МЮ» и Стерлинг в «Наполи»: пять трансферов января, в которые трудно поверить

Футбол•23/01/2026 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика

Выбор читателей

Футбол•18/01/2026 14:09 Магия Диаса и ярость Осимхена: десять лучших игроков Кубка Африки-2025

Футбол•17/01/2026 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Футбол•20/01/2026 18:30 Наполеон бы одобрил: Арбелоа — тот самый «везучий генерал», который спасет сезон «Реала»?

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Самое интересное

Футбол•18/11/2025 11:20 Мозг для Мбаппе: как Арда Гюлер стал ключевым игроком атаки «Реала»

Футбол•17/11/2025 17:26 Гол с центра поля, «Паненка» и дебют за «Ман Сити»: кто такой Дивайн Мукаса

Футбол•17/11/2025 13:02 Цена вызова: как и сколько ФИФА платит клубам, если игрок получает травму в сборной

Футбол•17/11/2025 14:28 Не торопите гения: секретная роль Эстевана в системе «Челси»