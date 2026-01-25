«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 50 баллами идет первым.

На 51-й минуте гол Патрика Доргу вывел вперед гостей. Микель Мерино на 84-й минуте снова сделал результат равным, но через 3 минуты Матеус Кунья принес победу команде Майкла Каррика .

«Канониры» смогли открыть счет на 29-й минуте благодаря автоголу Лисандро Мартинеса . На 37-й минуте счет снова стал равным после точного удара Брайана Мбеумо .

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в родных стенах проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3.

