В матче 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в родных стенах проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3.
«Канониры» смогли открыть счет на 29-й минуте благодаря автоголу Лисандро Мартинеса. На 37-й минуте счет снова стал равным после точного удара Брайана Мбеумо.
На 51-й минуте гол Патрика Доргу вывел вперед гостей. Микель Мерино на 84-й минуте снова сделал результат равным, но через 3 минуты Матеус Кунья принес победу команде Майкла Каррика.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон2:3Манчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Брайан Мбемо 37' 0:2 Патрик Доргу 50' 1:2 Микель Мерино 84' 1:3 Матеус Кунья 87'
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье (Бен Уайт 58'), Мартин Эдегор (Эберечи Эзе 58'), Мартин Субименди (Микель Мерино 58'), Деклан Райс, Букайо Сака, Габриэл Жезус (Виктор Дьёкереш 58'), Леандро Троссард (Чуквунонсо Мадуэке 75')
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Патрик Доргу (Беньямин Шешко 81'), Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Каземиро, Брайан Мбемо (Матеус Кунья 69'), Амад Диалло (Нуссайр Мазрауи 88')
Жёлтая карточка: Деклан Райс 64' (Арсенал Лондон)
«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 50 баллами идет первым.