«Манчестер Юнайтед» твердо намерен приобрести форварда «Челси» Лиама Делапа по окончании сезона, информирует издание The Independent.

Лиам Делап globallookpress.com

Руководство манкунианцев интересовалась 22-летним игроком, когда он выступал за «Ипсвич», но тогда был выбор в пользу «Челси».

Сейчас же «МЮ» снова готов вернуться к его кандидатуре, считая, что игровой стиль Делапа идеально подходит команде.

В этом сезоне форвард провел за «синих» 18 матчей, забил в них 2 мяча и сделал одну голевую передачу. Сейчас Делапа на трансферном рынке оценивают в € 35 млн.