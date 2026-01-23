Завершились два матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

Жонатан Клосс — защитник «Ниццы» globallookpress.com

«Ницца» обыграла «Гоу Эхед Иглс» со счетом 3:1.

У французской команды дубль оформил Тиагу Говея, отличившись на 41-й и 59-й минутах. Еще один гол забил Шарль Ванхаутте на 10-й минуте.

Единственный гол у «Гоу Эхед Иглс» записал на свой счет Финн Штоккерс на 68-й минуте.

«Ницца» занимает 33-е место в таблице с 3 очками в активе, а «Гоу Эхед Иглс» — на 30-й строчке (6).

«Зальцбург» одолел «Базель» со счетом 3:1.

В составе хозяев дублем отметился Керим-Сэм Алайбегович, отличившись на 4-й и 12-й минутах, а еще один гол записал на свой счет Франс Кретциг на 35-й минуте.

У «Базеля» голом отметился Йереми Агбонифо на 56-й минуте.

После этого матча «Зальцбург» занимает 28-ю строчку в таблице с 6-ю очками в активе, а «Базель» — на 27-й позиции с тем же количеством баллов.