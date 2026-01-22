«Рома» и «Штутгарт» сыграют в матче 7-го тура Лиги Европы, который состоится 22 января в 23:00 мск.
Обе команды имеют по 12 очков и сегодня будут бороться за попадание в топ-8. И «Рома», и «Штутгарт» выиграли по 3 последних поединка в турнире. «Римляне» одолели «Селтик», «Мидтьюлланн» и «Рейнджерс», «автозаводцы» выиграли у «Маккаби», «Гоу Эхед Иглс» и «Фейеноорд».
При этом «Штутгарт» в последнее время показывает более стабильные результаты. Клуб не проигрывает 7 поединков подряд. Сумеют ли гости сегодня продолжить эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Котировки букмекеров: 2.21 на победу «Ромы», 3.50 на ничью, 3.45 на победу «Штутгарта».
- Прогноз ИИ: победа «Ромы» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.
