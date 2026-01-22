Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о поражении своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2).

Жозе Моуринью — главный тренер «Бенфики» globallookpress.com

«Разница между "Ювентусом" и нами в том, что они забили, а мы нет. На протяжении большей части матча "Бенфика" была лучше. На определённых отрезках мы доминировали, но, к сожалению, не хватило гола. Мы здорово сыграли против очень сильного соперника, имея мало вариантов по составу и много молодых на скамейке. Это футбол — нужно смириться.

Нам не хватило умения претворять свои действия на поле в результат. Кроме того, не повезло с пенальти. Если бы Павлидис забил, мы могли бы вернуться в игру, и, возможно, всё сложилось бы иначе», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

После этого матча «Бенфика» занимает 29-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. Команда отстает от зоны плей-офф на 2 балла.