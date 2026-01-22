Скандинавское дерби состоится в 7-м туре Лиги Европы — «Бранн» в Бергене примет «Мидтьюлланн». Игра запланирована на 22 января, 20:45 мск.

После трех матчей без побед «Бранну» очень нужна победа. Команда в двух баллах от 25-й позиции, поэтому потеря очков может лишить ее места в зоне еврокубков. В прошлом туре хозяева крупно проиграли «Фенербахче» (0:4). До этого клуб не знал поражений на протяжении 4 поединков.

«Мидтьюлланн» с каждым туром все ближе к плей-офф. За 6 матчей команда набрала 15 очков и еще одна победа значительно увеличит шансы команды в следующий раунд. Клуб показывает хорошие результаты — 5 побед при одном поражении, 13 забитых и 5 пропущенных мячей. Смогут ли гости превратить свое преимущество в нужный результат?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Коэффициенты букмекеров: 3.50 на победу «Бранна», 3.60 на ничью, 2.06 на победу «Мидтьюлланна».

Прогноз искусственного интеллекта: победа «Мидтьюлланна» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бранн» — «Мидтьюлланн» смотрите на LiveCup.Run.

