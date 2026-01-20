«Брюгге» одержал победу над «Кайратом» (4:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе бельгийской команды голы записали на свой счет Александар Станкович на 32-й минуте, Ханс Ванакен на 38-й минуте, Ромео Верман на 74-й и Брандон Мехеле на 84-й минуте.

Единственный гол у «Кайрата» забил Адилет Садыбеков на 90+2-й минуте.

Результат матча Кайрат Алма-Ата 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Александар Станкович 32' 0:2 Ханс Ванакен 38' 0:3 Ромео Вермант 74' 0:4 Брандон Мехеле 84' Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Луиш Мата, Дамир Касабулат ( Mukhamedali Abish 80' ), Александр Мрынский, Еркин Олегулы Тапалов ( Юг Станоев 80' ), Дан Глазер ( Адилет Садыбеков 76' ), Валерий Громыко, Жорже Жоржинью ( Рикардиньо 75' ), Эдмилсон Фильо ( Mansur Birkurmanov 76' ) Брюгге: Нордин Яккерс, Хоакин Сейс ( Бьорн Мейер 79' ), Брандон Мехеле, Хоэль Ордоньес, Кириани Саббе ( Юго Сике 85' ), Ханс Ванакен, Уго Ветлесен ( Сиссе Сандра 64' ), Ромео Вермант ( Николо Трезольди 78' ), Мамаду Диахон, Александар Станкович, Карлуш Форбс ( Шандре Кэмпбелл 78' ) Жёлтая карточка: Егор Сорокин 80' (Кайрат)

Статистика матча 1 Удары в створ 6 2 Удары мимо 8 47 Владение мячом 53 0 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 9 Фолы 12

После этого матча «Брюгге» занимает 23-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе. «Кайрат» — на 36-й строчке (1).