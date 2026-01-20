«Брюгге» одержал победу над «Кайратом» (4:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе бельгийской команды голы записали на свой счет Александар Станкович на 32-й минуте, Ханс Ванакен на 38-й минуте, Ромео Верман на 74-й и Брандон Мехеле на 84-й минуте.
Единственный гол у «Кайрата» забил Адилет Садыбеков на 90+2-й минуте.
Результат матча
КайратАлма-Ата0:4БрюггеБрюгге
0:1 Александар Станкович 32' 0:2 Ханс Ванакен 38' 0:3 Ромео Вермант 74' 0:4 Брандон Мехеле 84'
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Луиш Мата, Дамир Касабулат (Mukhamedali Abish 80'), Александр Мрынский, Еркин Олегулы Тапалов (Юг Станоев 80'), Дан Глазер (Адилет Садыбеков 76'), Валерий Громыко, Жорже Жоржинью (Рикардиньо 75'), Эдмилсон Фильо (Mansur Birkurmanov 76')
Брюгге: Нордин Яккерс, Хоакин Сейс (Бьорн Мейер 79'), Брандон Мехеле, Хоэль Ордоньес, Кириани Саббе (Юго Сике 85'), Ханс Ванакен, Уго Ветлесен (Сиссе Сандра 64'), Ромео Вермант (Николо Трезольди 78'), Мамаду Диахон, Александар Станкович, Карлуш Форбс (Шандре Кэмпбелл 78')
Жёлтая карточка: Егор Сорокин 80' (Кайрат)
После этого матча «Брюгге» занимает 23-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе. «Кайрат» — на 36-й строчке (1).