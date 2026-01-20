«Копенгаген» примет «Наполи» в матче 7-го тура Лиги чемпионов. Встреча команд состоится 20 января на Паркен Стэдиум в Копенгагене. Начало игры в 23:00 мск.
«Копенгаген» выиграл два матча подряд, благодаря чему набрал 7 очков и поднялся на 24-е место. Теперь датскому коллективу нужно как-то удержаться в топ-24, но сделать это будет сложно из-за большой конкуренции.
Шансы команды вырастут после победы над «Наполи», но чемпион Италии не намерен уступать, особенно после неудачи в Лиссабоне, где он проиграл «Бенфике». Поражение сегодня может стоить неаполитанцам места в плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- Коэффициенты букмекеров: 4.00 и 1.99 на победу в матче, 3.35 — на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Наполи» со счетом 2:1.
Трансляция матча
