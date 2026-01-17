В матче 18-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в родных стенах обыграл «Лилль» со счетом 3:0.

Дублем в этой игре смог отметиться Усман Дембеле. Французский нападающий забивал на 13-й и 64-й минутах. Точку в игре поставил Брэдли Барколя на 93-й минуте.

Результат матча

ПСЖ Париж 2:0 Лилль Лилль

1:0 Усман Дембеле 13' 2:0 Усман Дембеле 64'

ПСЖ: Люка Шевалье, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Сенни Меюлю ( Илья Забарный 46' ), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле ( Гонсалу Рамуш 76' ), Хвича Кварацхелия ( Брэдли Баркола 63' )

Лилль: Берке Озер, Ромен Перро, Айсса Манди, Натан Нгой, Тьяго Сантос, Хакон-Арнар Харальдссон, Этан Мбаппе ( Мариус Брохольм 77' ), Айюб Буадди, Набиль Бенталеб, Оливье Жиру ( Осам Сахрауи 77' ), Ngal'ayel Mukau ( Сориба Диауне 77' )

Жёлтая карточка: Хакон-Арнар Харальдссон 62' (Лилль)