В матче 18-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в родных стенах обыграл «Лилль» со счетом 3:0.
Дублем в этой игре смог отметиться Усман Дембеле. Французский нападающий забивал на 13-й и 64-й минутах. Точку в игре поставил Брэдли Барколя на 93-й минуте.
Результат матча
ПСЖПариж2:0ЛилльЛилль
1:0 Усман Дембеле 13' 2:0 Усман Дембеле 64'
ПСЖ: Люка Шевалье, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Сенни Меюлю (Илья Забарный 46'), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш 76'), Хвича Кварацхелия (Брэдли Баркола 63')
Лилль: Берке Озер, Ромен Перро, Айсса Манди, Натан Нгой, Тьяго Сантос, Хакон-Арнар Харальдссон, Этан Мбаппе (Мариус Брохольм 77'), Айюб Буадди, Набиль Бенталеб, Оливье Жиру (Осам Сахрауи 77'), Ngal'ayel Mukau (Сориба Диауне 77')
Жёлтая карточка: Хакон-Арнар Харальдссон 62' (Лилль)
Победа позволила «ПСЖ» набрать 42 очка. Парижане поднялись на первое место в турнирной таблице, но «Ланс» отстает только на два балла и имеет игру в запасе. «Лилль» (32) — четвертый.