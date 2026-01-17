В матче 18-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в родных стенах обыграл «Лилль» со счетом 3:0.

Усман Дембеле
Усман Дембеле

Дублем в этой игре смог отметиться Усман Дембеле.  Французский нападающий забивал на 13-й и 64-й минутах.  Точку в игре поставил Брэдли Барколя на 93-й минуте.

ПСЖ 3:0 Лилль
1:0 Усман Дембеле 13' 2:0 Усман Дембеле 64'
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Маркос Маркиньос,  Вильян Пачо,  Нуну Мендеш,  Уоррен Заир-Эмери,  Сенни Меюлю (Илья Забарный 46'),  Витор Феррейра,  Фабиан Руис,  Дезире Дуэ,  Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш 76'),  Хвича Кварацхелия (Брэдли Баркола 63')
Лилль:  Берке Озер,  Ромен Перро,  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Тьяго Сантос,  Хакон-Арнар Харальдссон,  Этан Мбаппе (Мариус Брохольм 77'),  Айюб Буадди,  Набиль Бенталеб,  Оливье Жиру (Осам Сахрауи 77'),  Ngal'ayel Mukau (Сориба Диауне 77')
Жёлтая карточка:  Хакон-Арнар Харальдссон 62' (Лилль)

Победа позволила «ПСЖ» набрать 42 очка.  Парижане поднялись на первое место в турнирной таблице, но «Ланс» отстает только на два балла и имеет игру в запасе.  «Лилль» (32) — четвертый.