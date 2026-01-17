В 22-м туре АПЛ состоится манкунианское дерби, в котором «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет 17 января, начало в 15:30 мск.
МЮ переживает непростое время. После увольнения Рубена Аморима есть сомнения, что команда сможет избежать проблем с очередной перестройкой. А тем временем заветная 4-я строчка всего в трех очках. Перед новым наставником «красных дьяволов» Майклом Кэрриком стоит серьезный вызов.
«Ман Сити» выиграл две встречи подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Ньюкасл» и «Эксетер» в кубковых противостояниях. В АПЛ у «горожан» 3 ничьи подряд. У них есть определенные проблемы в центре обороны, так как травмированы основные центрбэки команды. Удастся ли гостям повторить успех прошлой встречи, когда они победили со счетом 3:0?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на выбор, один с коэффициентом 1.97, второй с котировкой 5.91.
- Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Сити» за 2.14, на победу «Манчестер Юнайтед» они предлагают 3.30, на ничью — 3.85.
- Искусственный интеллект считает, что «Ман Сити» выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
