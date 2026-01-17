В 22-м туре АПЛ состоится манкунианское дерби, в котором «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет 17 января, начало в 15:30 мск.

МЮ переживает непростое время. После увольнения Рубена Аморима есть сомнения, что команда сможет избежать проблем с очередной перестройкой. А тем временем заветная 4-я строчка всего в трех очках. Перед новым наставником «красных дьяволов» Майклом Кэрриком стоит серьезный вызов.

«Ман Сити» выиграл две встречи подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Ньюкасл» и «Эксетер» в кубковых противостояниях. В АПЛ у «горожан» 3 ничьи подряд. У них есть определенные проблемы в центре обороны, так как травмированы основные центрбэки команды. Удастся ли гостям повторить успех прошлой встречи, когда они победили со счетом 3:0?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на выбор, один с коэффициентом 1.97, второй с котировкой 5.91.

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Сити» за 2.14, на победу «Манчестер Юнайтед» они предлагают 3.30, на ничью — 3.85.

Искусственный интеллект считает, что «Ман Сити» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.