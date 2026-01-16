16 января в Париже на «Парк-де-Пренс» состоится матч 18-го тура Лиги 1, в котором ПСЖ сыграет с «Лиллем». Старт встречи в 23:00 мск.
ПСЖ уступает «Лансу» один пункт в борьбе за первое место. Для команды Луиса Энрике в этом поединке критично набрать 3 очка. «Парижане» исправно побеждали на протяжении 3 последних туров, в период которых они одолели «Париж», «Мец» и «Ренн».
«Лилль», несмотря на поражение в прошлом туре, остался в зоне Лиги чемпионов. Сейчас «доги» идут четвертыми с 32 баллами, но теперь они оказались в зоне влияния «Лиона» и «Ренна», поэтому в случае негативного исхода есть вероятность опуститься вниз по таблице.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры ожидаемо считают ПСЖ фаворитом, котировки на победу составляют 1.31 и 9.00, на ничью можно поставить за 6.40.
- Искусственный интеллект ожидает победу ПСЖ со счетом 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.