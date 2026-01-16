16 января на стадионе «Луи II» состоится поединок 18-го тура Лиги 1, в котором «Монако» будет принимать «Лорьян». Старт встречи в 21:00 мск.
«Монако» после серии неудач очень нуждается в очках. Команда проиграла 3 поединка подряд, из-за чего опустилась на 9-е место и теперь ее отставание от еврокубковой зоны составляет 7 пунктов.
«Монегасков» наверняка не устраивает такая ситуация и сегодня они будут пытаться выиграть. Однако «Лорьян» сейчас крепкий орешек, который не так просто расколоть. Команда не знает поражений вот уже 8 поединков подряд во всех турнирах и непонятно, удастся ли хозяевам эту серию соперника прервать.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 1.66 на победу «Монако», 4.70 — на победу «Лорьяна», за 4.20 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Монако» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Лорьян» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.