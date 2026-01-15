Питерский «Зенит» вернулся к кандидатуре полузащитника бразильского «Ред Булл Брагантино» Джона Джона.

Джон Джон globallookpress.com

По данным авторитетного журналиста Вене Касагранде, клуб РПЛ готов заплатить за 23-летнего игрока сумму в € 20 млн.

В настоящее время между клубами ведутся активные переговоры, но известно, что Джон уже выложил трогательное прощальное обращение к фанатам «Брагантино».

Напомним, что недавно «Зенит» продал Жерсона в «Крузейро» за € 27 млн и Джон рассматривается в качестве прямой его замены.

Питерский клуб уже интересовался Джоном в сентябре, но тогда стороны не смогли договориться между собой. В прошлом сезоне хавбек сыграл за «Брагантино» 74 матча, забил в них 17 мячей и сделал 14 ассистов.