«Атлетико» одержал победу над «Депортиво» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Антуан Гризманн на 61-й минуте.
Результат матча
ДепортивоЛа-Корунья0:1АтлетикоМадрид
0:1 Антуан Гризманн 61'
Депортиво: Херман Паррено, Адриа Альтимира, Джакомо Квальята, Хосе Хурадо, Чарли Патино (Bil Nsongo 84'), Давид Мелья (Самуэле Мулаттьери 57'), Кристиан Эррера (Луисми Крус 57'), Марио Карреньо (Йеремай Эрнандес Кубас 66'), Lucas Noubi, Dani Barcia, Zakaria Eddahchouri (Noe Carrillo 66')
Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Науэль Молина (Тьяго Альмада 58'), Алекс Баэна (Александр Сёрлот 58'), Джонни Кардозо, Маркос Льоренте, Антуан Гризманн, Хулиан Альварес (Пабло Барриос 58'), Джулиано Симеоне (Хосе Хименес 84')
По итогам противостояния «Атлетико» пробился в четвертьфинал Кубка Испании, а «Депортиво» завершил свое выступление на турнире.