«Атлетико» одержал победу над «Депортиво» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Антуан Гризманн на 61-й минуте.

Результат матча

Депортиво Ла-Корунья 0:1 Атлетико Мадрид

0:1 Антуан Гризманн 61'

Депортиво: Херман Паррено, Адриа Альтимира, Джакомо Квальята, Хосе Хурадо, Чарли Патино ( Bil Nsongo 84' ), Давид Мелья ( Самуэле Мулаттьери 57' ), Кристиан Эррера ( Луисми Крус 57' ), Марио Карреньо ( Йеремай Эрнандес Кубас 66' ), Lucas Noubi, Dani Barcia, Zakaria Eddahchouri ( Noe Carrillo 66' )