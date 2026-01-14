В матче 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» примет мадридский «Реал». Поединок состоится 14 января в 23:00 мск.
«Реал» сыграет после чувствительного поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Результат повлек за собой увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера команды и теперь его место занял Альваро Арбелоа.
Новый наставник заинтересован в хорошем старте на должности, поэтому сказка «Альбасете» в турнире может подойти к концу. Напомним, что в прошлом раунде хозяева выбили из Кубка «Сельту».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 10.0 на победу «Альбасете» и 1.28 на «Реал», на проход команд в следующий раунд цифры составляют 6.30 и 1.12.
- Искусственный интеллект пророчит «Реалу» победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
