В матче 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» примет мадридский «Реал». Поединок состоится 14 января в 23:00 мск.

«Реал» сыграет после чувствительного поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Результат повлек за собой увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера команды и теперь его место занял Альваро Арбелоа.

Новый наставник заинтересован в хорошем старте на должности, поэтому сказка «Альбасете» в турнире может подойти к концу. Напомним, что в прошлом раунде хозяева выбили из Кубка «Сельту».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Букмекеры дают 10.0 на победу «Альбасете» и 1.28 на «Реал», на проход команд в следующий раунд цифры составляют 6.30 и 1.12.

Искусственный интеллект пророчит «Реалу» победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Альбасете» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

