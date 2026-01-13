Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков стал лучшим футболистом страны в 2025 году по итогам голосования, организованного журналом «Футбол» и газетой «Советский спорт».

Алексей Батраков globallookpress.com

20-летний полузащитник набрал 407 баллов, обойдя всех конкурентов и став самым молодым обладателем этой награды в истории. 111 из 165 участников голосования поставили его на первое место.

На второй строчке рейтинга оказался полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк с 208 баллами, а замкнул тройку лидеров вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, набравший 75 баллов. В общем списке представлены 39 футболистов.

В голосовании участвовали спортивные журналисты, представители пресс-служб клубов, букмекеры, ведущие статистические порталы и популярные футбольные блогеры.