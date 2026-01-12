Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал уход защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

Игорь Дивеев
Игорь Дивеев globallookpress.com

«ЦСКА искал нападающего и, видимо, обратил внимание на Лусиано.  Хотя Дивеев был защитником, который укреплял оборону.  Да, у него есть травмы, но это такое дело… Теперь не знаю, кто будет играть в центре защиты: всё‑таки Лукин молодой парень, бразилец Виктор тоже молодой.  Единственное, плюс, что у армейцев Акинфеев в воротах (смеется), при нем они более надежно играют.

Уход Дивеева выглядит потерей для ЦСКА.  Но чемпионат всё покажет.  Может, они всё‑таки и правы, что отдали его.  Но для Дивеева "Зенит" лучший вариант, команда борется за чемпионство.  Посмотрим, как он завоюет место.  Сейчас сложно что‑то предположить.  Чемпионат начнется, и можно будет что‑то говорить», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года.  В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач.  За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч.

В воскресенье «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА.  Соглашение с 26‑летним игроком рассчитано до конца сезона‑2028/29.