Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал уход защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«ЦСКА искал нападающего и, видимо, обратил внимание на Лусиано. Хотя Дивеев был защитником, который укреплял оборону. Да, у него есть травмы, но это такое дело… Теперь не знаю, кто будет играть в центре защиты: всё‑таки Лукин молодой парень, бразилец Виктор тоже молодой. Единственное, плюс, что у армейцев Акинфеев в воротах (смеется), при нем они более надежно играют.

Уход Дивеева выглядит потерей для ЦСКА. Но чемпионат всё покажет. Может, они всё‑таки и правы, что отдали его. Но для Дивеева "Зенит" лучший вариант, команда борется за чемпионство. Посмотрим, как он завоюет место. Сейчас сложно что‑то предположить. Чемпионат начнется, и можно будет что‑то говорить», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч.

В воскресенье «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Соглашение с 26‑летним игроком рассчитано до конца сезона‑2028/29.