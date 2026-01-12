Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обратился к Хаби Алонсо, который покинул пост главного тренера команды.
«Это было недолго, но для меня оказалось большим удовольствием играть под твоим руководством и учиться у тебя. Спасибо за доверие с первого дня.
Я запомню тебя как тренера с чёткими идеями и глубоким пониманием футбола. Удачи тебе на следующем этапе», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо сам решил покинуть пост главного тренера «Реала» по двум причинам.