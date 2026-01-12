Специалист возглавил «Реал» летом 2025-го года. После 19-и туров в Примере «сливочные» занимают 2-е место с 45-ю очками в активе.

«Барселона» пережила безумное «Класико» и забрала Суперкубок: Алонсо проиграл свой первый финал

Помимо этого, в последние месяцы Хаби Алонсо перестал ощущать поддержку со стороны руководства клуба.

Стало известно, что Хаби Алонсо решил уйти с поста главного тренера «Реала» из-за эгоизма игроков, а также из-за отсутствия уважения в раздевалке команды.

Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» по собственной инициативе. Об этом сообщает журналист Пепе Альварес .

