Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» по собственной инициативе. Об этом сообщает журналист Пепе Альварес.
Стало известно, что Хаби Алонсо решил уйти с поста главного тренера «Реала» из-за эгоизма игроков, а также из-за отсутствия уважения в раздевалке команды.
Помимо этого, в последние месяцы Хаби Алонсо перестал ощущать поддержку со стороны руководства клуба.
Специалист возглавил «Реал» летом 2025-го года. После 19-и туров в Примере «сливочные» занимают 2-е место с 45-ю очками в активе.
Вчера, 11-го января «Реал» проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Франции.