«Шеффилд Юнайтед» уступил в домашнем матче «Мэнсфилд Таун» со счетом 3:4 в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Счет в матче открыл футболист «Мэнсфилда» Луис Рид на 13-й минуте. Густаво Хамер сравнял счет на 20-й минуте. Луис Рид оформил дубль на 44-й минуте. Во втором тайме Лукас Акинс забил третий мяч «Мэнсфилд», а Рис Оутс на 57-й сделал счет разгромным. Патрик Бэмфорд забил второй гол «Шеффилда», а после автогол сделал счет 3:4.

Результат матча

Шеффилд Юнайтед Шеффилд 3:4 Мэнсфилд Таун Англия. Кубок ФА

0:1 Louis Reed 13' 1:1 Густаво Хамер 20' 1:2 Louis Reed 44' 1:3 Лукас Акинс 50' 1:4 Рис Оутс 57' 2:4 Патрик Бэмфорд 61'

Шеффилд Юнайтед: Адам Дэвис, Ки-Яна Хувер ( Андре Брукс 57' ), Марк Макгиннес, Бен Ми, Харрисон Берроуз, Оливер Арбластер ( Жайро Ридевальд 84' ), Джибриль Сумаре ( Том Дэвис 70' ), Густаво Хамер, Тахит Чон ( Феми Серики 57' ), Тайриз Кэмбелл, Дэнни Ингс ( Патрик Бэмфорд 56' )

Мэнсфилд Таун: Лиам Робертс, Фрейзер Блейк-Трэйси, Бейли Каргилл, Рис Оутс ( Aaron Lewis 76' ), Nathan Moriah-Welsh ( Джон Расселл 76' ), Лукас Акинс, Will Evans ( Стивен Маклафлин 84' ), Louis Reed, Jamie McDonnell ( Виктор Адебойехо 76' ), Ryan Sweeney, Deji Oshilaja

Жёлтые карточки: Джибриль Сумаре 54', Тайриз Кэмбелл 73' — Deji Oshilaja 89'