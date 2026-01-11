«Шеффилд Юнайтед» уступил в домашнем матче «Мэнсфилд Таун» со счетом 3:4 в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Счет в матче открыл футболист «Мэнсфилда» Луис Рид на 13-й минуте. Густаво Хамер сравнял счет на 20-й минуте. Луис Рид оформил дубль на 44-й минуте. Во втором тайме Лукас Акинс забил третий мяч «Мэнсфилд», а Рис Оутс на 57-й сделал счет разгромным. Патрик Бэмфорд забил второй гол «Шеффилда», а после автогол сделал счет 3:4.
Результат матча
Шеффилд ЮнайтедШеффилд3:4Мэнсфилд ТаунАнглия. Кубок ФА
0:1 Louis Reed 13' 1:1 Густаво Хамер 20' 1:2 Louis Reed 44' 1:3 Лукас Акинс 50' 1:4 Рис Оутс 57' 2:4 Патрик Бэмфорд 61'
Шеффилд Юнайтед: Адам Дэвис, Ки-Яна Хувер (Андре Брукс 57'), Марк Макгиннес, Бен Ми, Харрисон Берроуз, Оливер Арбластер (Жайро Ридевальд 84'), Джибриль Сумаре (Том Дэвис 70'), Густаво Хамер, Тахит Чон (Феми Серики 57'), Тайриз Кэмбелл, Дэнни Ингс (Патрик Бэмфорд 56')
Мэнсфилд Таун: Лиам Робертс, Фрейзер Блейк-Трэйси, Бейли Каргилл, Рис Оутс (Aaron Lewis 76'), Nathan Moriah-Welsh (Джон Расселл 76'), Лукас Акинс, Will Evans (Стивен Маклафлин 84'), Louis Reed, Jamie McDonnell (Виктор Адебойехо 76'), Ryan Sweeney, Deji Oshilaja
Жёлтые карточки: Джибриль Сумаре 54', Тайриз Кэмбелл 73' — Deji Oshilaja 89'
Таким образом «Шеффилд Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, а «Мэнсфилд» проходит в 1/16 турнира.