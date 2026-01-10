Тренер «Манчестер Сити» Пеп Лейндерс подвел итог матча против «Эксетер Сити»(10:1) в Кубке Англии.

Пеп Лейндерс globallookpress.com

«Забить 10 мячей всегда непросто. "Эксетер" — хорошая команда, мы проанализировали их, они действительно умеют играть.

Я думаю, что мы с самого начала контролировали ход игры, проявив агрессию, забив несколько выдающихся голов и продемонстрировав индивидуальные действия игроков, которых мы раньше не видели.

Все знают историю Кубка Англии, все видели, что за последние два дня в этом соревновании были написаны самые лучшие сюжеты, так что здорово, что мы продвинулись еще на шаг вперед.

Это признак хорошего клуба, когда молодые игроки могут выйти на поле и так отыграть. Они должны сохранять терпение и усердно работать, но вы видите, что у всех этих парней есть то, что может помочь нам в будущем», — цитирует Лейндерса ВВС.

Таким образом, «Манчестер Сити» пробился в 1/16 финала Кубка Англии.