8 января в Рияде «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Кадисией» в матче 14-го тура Про-Лиги Саудовской Аравии. Старт события в 20:30 мск.

В прошлом туре «Аль-Наср» потерпел первое поражение, уступив «Аль-Ахли». Тем самым команда Роналду потеряла лидерство в чемпионате и теперь намерена его вернуть.

Однако для хозяев это не будет легкий поединок. «Аль-Кадисия» постепенно набирает форму. У нее уже две победы подряд. В нынешнем сезоне в 12 турах гости проиграли только дважды. Последние три очных встречи остались за «Аль-Кадисией». Удастся ли столичному клубу изменить ситуацию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров на игру: 1.59 на победу «Аль-Насра», 4.40 на победу «Аль-Кадисии», 4.70 на ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» смотрите на LiveCup.Run.

