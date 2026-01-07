В матче 19-го тура итальянской Серии А «Болонья» примет «Наполи». Поединок состоится 7 января в 20:30 мск на «Ренато Даль'Ара».
Команды устроят битву за 7-ю строчку, которая сейчас принадлежит «Болонье». У нее 26 очков. «Аталанта» отстает всего на один пункт. При этом у «борзых» на одну игру меньше.
Победитель матча сегодня не сможет рассчитывать на место в зоне еврокубков. Пока что обеим командам не хватает очков. Тем не менее для «Болоньи» победа важна с точки зрения игровой серии, так как уже не первый тур хозяева не выигрывают в Серии А. Для «Аталанты» это возможность подняться по турнирной таблице.
В 5 очных встречах 3 победы в активе хозяев, одна в активе гостей, в одном случае соперники сыграли вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.62.
- Букмекеры считают «Аталанту» фаворитом за 2.44, на победу «Болоньи» они дают 3.20.
- Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.
