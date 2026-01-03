Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни прокомментировал ничью своей команды в матче 18-го тура итальянской Серии А против «Лечче» (1:1).

Уэстон Маккенни — полузащитник «Ювентуса» globallookpress.com

«Мы хорошо сыграли, создали много моментов, но не хватило всего одного гола. Это футбол, нам нужно двигаться дальше и сосредоточиться на следующей игре.

Мы расстроены тем, что не смогли победить сегодня вечером. Я всегда стараюсь быть полезным для команды и тренера, выкладываюсь на поле максимально и стремлюсь быть эффективным и опасным», — приводит слова Маккенни официальный сайт туринцев.

«Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 33 баллами в активе. В следующем матче туринцы сыграют против «Сассуоло» 6-го января.