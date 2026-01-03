«Ювентус» поделил очки с «Лечче» (1:1) в матче 18-го тура итальянской Серии А.
У гостей единственный гол записал на свой счет Ламек Банда на 45+2-й минуте.
«Ювентусу» удалось сравнять счет на 50-й минуте благодаря точному удару Уэстона Маккенни.
Результат матча
ЮвентусТурин1:1ЛеччеЛечче
0:1 Ламек Банда 45+2' 1:1 Уэстон Маккенни 50'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Филип Костич 69'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли (Луа Опенда 77'), Хефрен Тюрам (Теун Коопмейнерс 69'), Шику Консейсау (Эдон Жегрова 46'), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Юссеф Мале, Юльбер Рамадани, Мохамед Каба, Киалонда Гаспар, Матиас Игнасио (Данило Филипе Мело Вейга 32'), Ламек Банда (THorir Johann Helgason 81'), Франческо Камарда (Корри Ндаба 68'), Сантьяго Пьеротти (Никола Штулич 68')
Жёлтые карточки: Юссеф Мале 62' (Лечче), Данило Филипе Мело Вейга 70' (Лечче), Владимиро Фальконе 90+5' (Лечче)
После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Лечче» — на 16-й строчке с 17-ю баллами.