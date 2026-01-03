После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Лечче» — на 16-й строчке с 17-ю баллами.

У гостей единственный гол записал на свой счет Ламек Банда на 45+2-й минуте.

«Ювентус» поделил очки с «Лечче» (1:1) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

