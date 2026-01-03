В матче 20-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» примет «Ноттингем Форест». Поединок состоится 3 января на «Вилла Парк». Старт в 15:30 мск.
В прошлом туре прекратилась длинная серия побед «Астон Виллы». Команда Уная Эмери выиграла 11 матчей подряд, но не смогла справиться с «Арсеналом», проиграв 1:4. Однако запас очков позволил хозяевам остаться на третьей позиции и сегодня в случае победы «вилланы» оторвутся от «Ливерпуля» на 9 пунктов.
«Ноттингем Форест» находится в 4 пунктах от зоны вылета. Задача Шона Дайча в этом сезоне не допустить вылета команды в Чемпионшип. Однако 54-летний специалист отклонился от курса. Его новая команда проиграла в последних 3 турах АПЛ.
«Ноттингем» проиграл 3 матча подряд в Бирмингеме и последний раз выиграл здесь в далеком 1994 году. Удастся ли «лесникам» переписать историю?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры предложили 1.93 на победу «Астон Виллы», 4.25 — на победу «Ноттингем Форест».
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.