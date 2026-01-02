Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча с «Сандерлендом» (0:0).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Очень сложное место для выезда. Мы не реализовали множество моментов буквально с линии вратарской — не самых трудных. В первом тайме мы не сделали того, о чем говорили, но в целом это был действительно хороший матч.

Нужно было вскрывать линии и действовать хладнокровно. Во втором тайме стало лучше, ребята сделали все. Сейчас они немного опустили головы, но нам нужно держать их высоко, потому что через три дня нас ждет сложная игра с "Челси".

Мы создали достаточно моментов и хорошо сыграли во втором тайме. Самоотдача и желание были на уровне, первый тайм был другим. Мы создали много шансов — два момента у Савиньо во втором тайме, у Жереми, Йошко, Фила и Эрлинга. Моментов было много, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

В следующем туре «Сандерленд» отправится в гости к «Тоттенхэму», а «Ман Сити» примет «Челси».