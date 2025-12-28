Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о победе над «Кристал Пэлас» (1:0).

Томас Франк globallookpress.com

«Это очень важная победа. Очевидно, что в этой игре желание оказалось важнее деталей. Не думаю, что сегодня мы показали топ-уровень. Но мне понравилось, как мы терпели, много работали и были очень дисциплинированы. Соперник был очень сильный.

Думаю, мы создали достаточно моментов у чужих ворот и очень хорошо оборонялись. С игры мы позволили сопернику создать только один момент, а всё остальное было после стандартов. Выиграть 1:0 здесь — невероятно важно на длинной дистанции АПЛ», — цитирует Франка ВВС.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 25 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 26 баллами идет девятым.