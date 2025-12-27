Мадридский «Реал» активно ищет центрального защитника для усиления команды к следующему трансферному окну, как сообщает ESPN.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Руководство клуба отказалось от идеи подписания Ибраимы Конате из «Ливерпуля», Дайо Юпамекано из «Баварии» и Марка Гэи из «Кристал Пэлас». Вместо этого «Реал» сосредоточился на двух кандидатах: Нико Шлоттербеке из дортмундской «Боруссии» и Жереми Жаке из «Ренна».

Кроме того, клуб продолжает следить за развитием молодых игроков своей академии. Особое внимание уделяется Хоану Мартинесу из «Кастильи» и Хакобо Рамону, который принадлежит «Комо». У последнего есть опция выкупа, которая может быть реализована следующим летом за около 8 миллионов евро.