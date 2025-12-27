Футбольный комментатор Константин Генич высказался о кандидатах на пост главного тренера московского «Спартака».

Константин Генич globallookpress.com

«Мне кажется, совет директоров сейчас готов согласовать любого. Потому что, возвращаясь к истории с назначением тренера в "Динамо", найти тренера не так просто. Они многих российских тренеров даже не рассматривают, некоторых вообще отметают моментально.

И, разумеется, две фамилии только фигурируют: Романов с той же самой компромиссной историей до конца сезона, либо Карседо как тренер, который добился довольно хорошего результата для "Пафоса". Помимо того что стал чемпионом, он вывел команду в Лигу чемпионов, он четыре раунда прошёл», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а Вадим Романов является исполняющим обязанности главного тренера.