Российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос о возможных ограничениях для иностранных тренеров в России.

Сергей Юран globallookpress.com

«Нужен ли лимит на иностранных тренеров? Я только за ограничения здесь. У нас в стране живет 150 миллионов человек. Давайте даже историю вспомним СССР, СНГ и России — у нас всегда были свои тренеры. Мы не Швейцария какая-то или Люксембург.

А мы везем тех, кто не востребован там за рубежом. Так что в вопросе ограничения иностранных тренеров двумя руками поддерживаю министра спорта. Нужно давать работать своим тренерам, а не привозить абы кого. Тот же Манчини в "Зенит" приезжал — он что-то выиграл?

Можно рассматривать иностранцев, но только тех, которые выигрывали в топ-чемпионатах, а не в Сербии и Румынии. Должен приезжать человек, который что-то выиграл: дошел в еврокубках до высоких стадий. Тогда я еще могу понять. Но такие сюда не поедут, потому что они там востребованы.

Надо доверять нашим. Наши гранды — Газзаев, Романцев и Семин прошли определенные этапы: сначала тренировали в первой лиге, а потом уже опытными пришли в команды. У нас есть хорошие тренеры, просто им надо доверять. Иностранцам мы долго доверяем, даже когда нет результата, а у россиян одна неудача и все — вырезаем.

Так же нельзя к своим относиться. Это применимо к иностранному тренеру, который приехал, и что мы видим? Пример Станковича: в прошлом году "Спартак" занял четвертое место, а с ним переподписывают контракт. И как это понять? Обычно переподписывают, когда есть результат, а здесь… Мы — тренеры созванивались между собой и были немножко шокированы», — цитирует Юрана Sport24.

Напомним, что в настоящий момент в российском чемпионате работают только два тренера без российского паспорта.