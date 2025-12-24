«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность проведения товарищеского матча в Саудовской Аравии в феврале 2026 года, как сообщает The Times.

У клуба появилось свободное окно в календаре, которое планируется использовать для коммерческого выезда на Ближний Восток с основным составом. Матч запланирован на середину февраля. Переговоры с саудовской стороной уже прошли, но официальные соглашения пока не заключены.

В качестве потенциального соперника предполагается «Милан», что добавит встрече особый интерес и статус. Если договоренности будут достигнуты, матч станет частью стратегии по расширению глобального присутствия и укреплению бренда «Манчестер Юнайтед» за пределами Европы.