Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что сопутствовало переходу нападающего команды Брайана Хиля и кто был инициатором его приглашения.

«Перед чемпионатом или после пары первых туров я давал интервью, в котором говорил, что буду доволен, если мои футболисты попадут в список 33 лучших или если кто-то из них станет лучшим бомбардиром. Думаю, что этим я тогда уже ответил на ваш вопрос. Доволен тем, как прогрессируют наши игроки.

И когда Хиль, приехав, весной в Первой лиге забил и отдал по три — я сказал, что мы постепенно адаптируем этого форварда к Премьер-лиге, где будет другой футбол. В последних четырех турах в Первой лиге "Балтика" не забивала, и было очень много упреков в адрес футболистов и тренерского штаба. Но сейчас, думаю, многие поняли, что те слова, которые я тогда говорил по поводу экспериментов для Премьер-лиги, были делами, а не просто словами.

Его нам предлагали и мы его смотрели, еще когда были в "Химках". А сейчас решение по его приобретению было совместным с Арменом Маргаряном. Продавил же его один из помощников нашего спортивного директора. Когда я стал сомневаться в одной из его игровых характеристик, мне буквально через пару минут предоставили видео с четырьмя доказательствами того, что именно в этом компоненте он превосходил колумбийских футболистов.

И несмотря на то что уровень интенсивности в чемпионате Колумбии ниже, чем в России, мы увидели возможность добиться от него прогресса в этом элементе. Тогда и приняли решение. Спасибо и руководителям: несмотря на то что в процессе покупки Хиля цена на него росла, они все же изыскали возможность его приобрести», — сказал наставник калининградцев «СЭ».

24-летний колумбиец перебрался в «Балтику» в январе 2025 года из «Депортес Толима» за 1,5 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 2,8 млн евро. Всего в этом сезоне в РПЛ Хиль сыграл 18 матчей и забил 10 голов, являясь пока вторым бомбардиром чемпионата.