Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что сопутствовало переходу нападающего команды Брайана Хиля и кто был инициатором его приглашения.

«Перед чемпионатом или после пары первых туров я давал интервью, в котором говорил, что буду доволен, если мои футболисты попадут в список 33 лучших или если кто-то из них станет лучшим бомбардиром.  Думаю, что этим я тогда уже ответил на ваш вопрос.  Доволен тем, как прогрессируют наши игроки.

И когда Хиль, приехав, весной в Первой лиге забил и отдал по три — я сказал, что мы постепенно адаптируем этого форварда к Премьер-лиге, где будет другой футбол.  В последних четырех турах в Первой лиге "Балтика" не забивала, и было очень много упреков в адрес футболистов и тренерского штаба.  Но сейчас, думаю, многие поняли, что те слова, которые я тогда говорил по поводу экспериментов для Премьер-лиги, были делами, а не просто словами.

Его нам предлагали и мы его смотрели, еще когда были в "Химках".  А сейчас решение по его приобретению было совместным с Арменом Маргаряном.  Продавил же его один из помощников нашего спортивного директора.  Когда я стал сомневаться в одной из его игровых характеристик, мне буквально через пару минут предоставили видео с четырьмя доказательствами того, что именно в этом компоненте он превосходил колумбийских футболистов.

И несмотря на то что уровень интенсивности в чемпионате Колумбии ниже, чем в России, мы увидели возможность добиться от него прогресса в этом элементе.  Тогда и приняли решение.  Спасибо и руководителям: несмотря на то что в процессе покупки Хиля цена на него росла, они все же изыскали возможность его приобрести», — сказал наставник калининградцев «СЭ».

24-летний колумбиец перебрался в «Балтику» в январе 2025 года из «Депортес Толима» за 1,5 млн евро.  Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 2,8 млн евро.  Всего в этом сезоне в РПЛ Хиль сыграл 18 матчей и забил 10 голов, являясь пока вторым бомбардиром чемпионата.