Нападающий «Сантоса» Неймар перенес хирургическое вмешательство из-за повреждения мениска.

«Была выполнена артроскопия для лечения разрыва медиального мениска. Операция прошла успешно, и спортсмен чувствует себя хорошо.

Неймара выпишут в понедельник, и он начнет реабилитацию под руководством своего физиотерапевта Рафаэля Мартини», — сказано в заявлении «Сантоса».

О сроках восстановления 33-летнего бразильского футболиста не сообщается.

В минувшем сезоне бразильской Серии А Неймар провел 20 матчей и забил восемь голов.