Самый возрастной игрок мира Кадзуйоси Миура принял решение провести еще один год в профессиональном футболе, информирует Japan Today.

Кадзуйоси Миура globallookpress.com

Предстоящий сезон он будет выступать в «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона чемпионата Японии, который взял его в аренду у клуба 4-го дивизиона «Атлетико Судзука» до конца чемпионата.

Для 58-летнего Миуры это будет уже 41-й год выступления в профессиональной карьере. В составе сборной Японии он провел 89 матчей и забил в них 55 мячей.

Также игрок выступал в клубах Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии, Португалии. В прошлом сезоне нападающий сыграл 7 матчей и не отметился результативными действиями за «Атлетико Судзука»