Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о матче против «Хайденхайма» (4:0).

Венсан Компани globallookpress.com

«Эта неделя напомнила о временах COVID, парни заболевали один за другим. Остальные тренировались хорошо и сегодня очень хорошо потрудились. Я горжусь командой, потому что приехать сюда и сыграть хорошо — это не что-то само собой разумеющееся.

Молодые футболисты уже какое-то время тренировались вместе с нами, и было очевидно, что рано или поздно они нам понадобятся.

Мы заложили хороший фундамент для второй части сезона. Трофеи будут разыгрываться в марте и апреле, и мы должны участвовать в этом. Мы должны верить в себя — и тогда получим шанс», — цитирует Компани Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 41 очко и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» (11 очков) — семнадцатый.