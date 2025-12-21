Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн повторил достижение в АПЛ по количеству забитых мячей до Рождества, сообщает Opta Sport

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Это произошло после игры 17-го тура против «Вест Хэма» (3:0), в которой норвежец оформил дубль.

Таким образом, у Холанна стало 19 голов в этом сезоне в АПЛ. Ранее подобную результативность демонстрировали только Энди Коул (сезон-1993/1994), Кевин Филлипс (сезон-1999/2000) и Луис Суарес (сезон-2013/2014).

Всего же в этом сезоне у норвежского бомбардира 28 забитых мячей во всех турнира в 27 проведенных встречах.