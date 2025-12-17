The Athletic рассказывает, как Юго Экитике за полгода превратился из новичка в главного голеадора команды Арне Слота.

Юго Экитике отчаянно пытался справиться с судорогой незадолго до того, как на табло четвертого арбитра загорелся его номер «22» — сигнал к замене на 78-й минуте субботнего матча.

Уставший французский нападающий направился к бровке поля — и этот момент был встречен аплодисментами стоя со стороны болельщиков «Энфилда», благодаривших автора двух голов в ворота «Брайтона».

Разумеется, внимание публики было приковано к Мохаммеду Салаху после событий минувшей недели. Но именно форма Экитике вселяет уверенность, что команда Арне Слота способна развить свой мини-ренессанс последних туров и сохранить атакующую мощь в период, когда Салах будет защищать цвета сборной Египта на Кубке Африки.

Второй уик-энд подряд летний новичок «Ливерпуля», обошедшийся клубу в £79 млн (около $107 млн) после перехода из «Айнтрахта», оформляет дубль в матче Премьер-лиги.

Неделей ранее на «Элланд Роуд» 23-летний форвард остался без заслуженного признания за яркое выступление против «Лидса». В концовке матча «Ливерпуль» провалился в обороне, растеряв преимущество 2:0 и довольствовавшись лишь ничьей 3:3, потеряв два важных очка.

Но против «Брайтона» все сложилось иначе: «Ливерпуль» удержал преимущество и довел матч до победы 2:0. Экитике наслаждался овациями «Копа», где уже прочно прижилась песня в его честь — на мотив хита британской группы Black Lace «Do The Conga».

Юго Экитике globallookpress.com

Цифры впечатляют. Больше голов в первых 10 матчах Премьер-лиги в стартовом составе «Ливерпуля» забил лишь Дэниел Старридж (восемь). У Экитике — семь, столько же на этом отрезке было у Мохаммеда Салаха, а сразу за ними идут Робби Фаулер и Садио Мане (по шесть). Компания — более чем именитая.

В активе Экитике уже 10 голов в 23 матчах за клуб во всех турнирах. Он стал первым игроком «Ливерпуля» со времен Мане в чемпионском сезоне-2019/20, кто добрался до двузначной отметки быстрее Салаха (у египтянина тогда было пять).

Француз демонстрирует по-настоящему хладнокровную реализацию: семь мячей в лиге при показателе xG (ожидаемые голы) 4,4 и коэффициенте реализации ударов 23%.

Среди игроков Премьер-лиги, которые провели в этом сезоне не менее 500 минут на поле, лишь Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» имеет более высокий показатель голов с игры (без учета пенальти) в пересчете на 90 минут, чем 0,72 у Экитике.

Удары Экитике без учета пенальти The Athletic

Это качество не осталось незамеченным и для новых партнеров по команде.

Он очень хладнокровен в завершении. Он важен для нас не только своими голами, но и объемом работы. Он требует от себя большего — и мы тоже многого от него ждем. Сезон складывается непросто, но для него прийти и сразу показывать такие цифры — это великолепно. Именно то, что нам нужно. Ему просто важно сохранять спокойствие и продолжать работать. Вирджил ван Дейк защитник «Ливерпуля»

Интрига в атаке была неизбежна: после прихода Экитике в июле «Ливерпуль» установил британский трансферный рекорд, подписав еще одного форварда — Александера Исакa из «Ньюкасла» за £125 млн в последний день трансферного окна в начале сентября.

Александер Исак и Юго Экитике globallookpress.com

Арне Слот неоднократно подчеркивал, что наличие в составе сразу двух элитных «девяток» — это благо, особенно учитывая его стремление чаще ротировать состав и давать игрокам отдых по сравнению с чемпионским сезоном-2024/25, который стал для него дебютным у руля команды.

Однако громкие имена и внушительные суммы автоматически предполагают игровое время, а четкой иерархии в линии атаки при этом не существовало.

Экитике сумел заявить о себе раньше Исака на старте сезона, поскольку 26-летнему шведу требовалось время, чтобы набрать форму после летней забастовки, призванной ускорить его переход на «Энфилд».

Форвард сборной Франции начал с места в карьер, отличившись в каждом из своих первых трех матчей. Но этот ранний порыв был прерван удалением: во встрече Кубка Лиги против «Саутгемптона» в сентябре он получил вторую желтую карточку за то, что снял футболку, празднуя победный гол. Дисквалификация на выезд к «Кристал Пэлас» через четыре дня открыла дорогу Исаку к его первому старту в Премьер-лиге.

В чемпионате Экитике не забивал с дерби против «Эвертона» 20 сентября (тогда он стал автором решающего гола в победе 2:1) до матча с «Лидсом» 6 декабря, когда он вывел «Ливерпуль» вперед. Однако в восьми «сухих» турах он лишь трижды выходил в стартовом составе.

Юго Экитике globallookpress.com

Решение отправить Экитике на скамейку выглядело чрезмерно жестким, особенно на фоне того, что Исак с трудом пытался произвести впечатление после того, как его предпочли в нападении.

Даже когда швед наконец открыл счет своим голам в Премьер-лиге за «Ливерпуль» , отличившись в гостевом победном матче над «Вест Хэмом» в прошлом месяце, за 67 минут на поле «Лондон Стэдиум» он совершил всего 12 касаний мяча. Три дня спустя, в домашнем матче с «Сандерлендом», за дополнительные 18 минут игрового времени его активность увеличилась лишь на одно касание.

Разговоры о том, что Исаку нужно время, чтобы адаптироваться после пропущенной предсезонной подготовки, звучат все менее убедительно по мере приближения середины сезона.

В отличие от него, Экитике не ждет, пока игра сама найдет его — он навязывает себя матчу. Француз дает команде мощную и агрессивную точку опоры в атаке, грамотно используя габариты, чтобы сдерживать защитников и связывать игру.

При этом он одинаково уверенно открывается в коридоры, убегает за спины и врывается в свободные зоны, полагаясь на скорость и физическую мощь.

Матч Лиги чемпионов против «Интера» на прошлой неделе стал лишь вторым случаем, когда Арне Слот выпустил Экитике и Исака вместе с первых минут.

Схема 4-4-2 с ромбом в центре поля сделала игру «Ливерпуля» более компактной, но два форварда так и не обменялись ни одной передачей — признаков взаимопонимания между ними почти не было. Когда в середине второго тайма Слот освежил состав заменами, вполне ожидаемо поле покинул именно Исак.

Схема передач «Ливерпуля» в матче против «Интера» The Athletic

В матче с «Брайтоном» Арне Слот предпочел выпустить в стартовом составе Флориана Вирца, а не Исака, перестроив схему на 4-2-3-1. И взаимодействие между бывшим плеймейкером «Байера» и Экитике выглядело многообещающим — атака «Ливерпуля» стала заметно более плавной и разнообразной.

У француза по-настоящему многогранный набор качеств. Среди центральных нападающих Премьер-лиги в этом сезоне лишь Жуан Педро из «Челси» в среднем чаще идет в обводку — 3,5 успешных попытки за 90 минут.

А по количеству ударов за матч (3,1) Экитике уступает только Эрлингу Холанну и Игору Жезусу из «Ноттингем Форест». Проще говоря, этот парень делает свое дело.

На это повлияло множество факторов, но вряд ли это простое совпадение, что «Ливерпуль» выиграл семь из десяти матчей чемпионата, в которых Экитике выходил в стартовом составе, и лишь один из шести — когда он оставался вне основы.

Люди в основном концентрируются на голах Юго — а они, безусловно, очень важны. Но я вижу и другое, он становится все сильнее и сильнее. Соперникам все сложнее отобрать у него мяч. У него появляется все больше энергии, чтобы постоянно двигаться — и с мячом, и без него. Многие игроки, пришедшие к нам этим летом, должны были адаптироваться к игре сразу на два фронта — в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, прибавляя не только в футбольном плане, но и в интенсивности, и в физической готовности. Арне Слот главный тренер «Ливерпуля»

У «Ливерпуля» будет полноценная неделя на подготовку к субботнему выезду к «Тоттенхэму», а затем еще семь дней до домашнего матча с аутсайдером — «Вулверхэмптоном», так что ротация не потребуется.

Экитике уверенно закрепился в роли главной ударной силы атакующей линии «Ливерпуля», оставив Исака, по крайней мере пока, в тени.