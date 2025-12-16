Брендан Роджерс назначен главным тренером саудовской «Аль-Кадисии». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 52-летним североирландским специалистом заключен на 2,5 года. Официальная презентация тренера состоится завтра, когда он встретится со СМИ.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Роджерс ранее тренировал «Ливерпуль» (2012–2015), «Селтик» и «Лестер». С «Ливерпулем» он стал серебряным призером АПЛ-2013/14, установив клубный рекорд — 101 гол за сезон. С «Лестером» выиграл Кубок Англии-2021, а с «Селтиком» завоевал 11 трофеев. За карьеру специалист провел более 300 матчей в Премьер-лиге.

«Аль-Кадисия» после девяти туров занимает пятую строчку в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 17 баллов при пяти победах, двух матчах вничью и двух поражениях. Ранее клуб возглавлял испанец Мичел.