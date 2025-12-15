Дагестанская команда занимает 13-е место в таблице чемпионата России с 15-ю очками в активе.

Напомним, что после матча 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо».

Будет российский специалист? Я приверженец отечественной школы. Думаю, Гаджи Муслимович (Гаджиев) тоже», — сказал Газизов «Матч ТВ».

«Пока работаем по поиску нового главного тренера. Консультации ведутся. Выбор тренера — это одно из сложнейших решений. По футболистам проще работать.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о процессе поиска нового главного тренера команды.

Футбол•Сегодня 18:25 Игорь Черевченко: В современном футболе больше всего меня раздражает VAR

Футбол•Сегодня 08:05 По пути Быстрова: почему «Зенит» хочет вернуть Денисова из «Спартака»

Футбол•13/12/2025 18:07 Дмитрий Булыкин: Если игрокам вдвое понизить зарплаты, качество российского футбола не изменится

Футбол•13/12/2025 08:27 Бунт в «Динамо»: Макаров проехался по Гусеву и намекнул на уход

Футбол•11/12/2025 20:24 Футбол поставили на паузу. Итоги первой части сезона РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:16 Камбэк Зидана, амбициозный Ираола и прагматик Гласнер: семь кандидатов на замену Алонсо

Футбол•Сегодня 15:03 Увядшие «фиалки»: как «Фиорентина» превратилась в токсичный ад

Футбол•Сегодня 12:31 Звездные войны: пять самых известных конфликтов топ-игроков с клубами АПЛ

Футбол•Вчера 22:44 Были друзьями — стали врагами: почему Мбаппе и «ПСЖ» требуют друг от друга сотни миллионов евро

Футбол•Вчера 16:33 Рекорд под угрозой: что может помешать Холанну превзойти Ширера

Выбор читателей

Футбол•13/12/2025 17:29 Хаос и безумие: почему этот сезон АПЛ сводит всех с ума

Футбол•11/12/2025 16:48 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль

Футбол•12/12/2025 20:16 «Звездам "Реала" не хватает взаимопонимания». Интервью Бензема о сборной Франции, «Реале», Зидане и Мбаппе

Футбол•11/12/2025 09:00 Чутье подвело: Игнашевич, Глушаков, Кварацхелия и еще четыре игрока, которых упустил «Локо»

Футбол•Сегодня 02:41 Переломанный «Реал» увёз победу из Витории: проект Хаби Алонсо живёт

Самое интересное

Футбол•16/10/2025 18:33 Тайный язык угловых: что означают поднятая рука и другие жесты футболистов

Футбол•16/10/2025 16:49 Отказники: для кого игра за сборную России не честь, а в тягость?

Футбол•16/10/2025 16:07 Аппетит без границ: Европа из-за собственной жадности превращает США в новый футбольный рынок

Футбол•16/10/2025 13:38 Машина по производству чемпионов: как Испания создала самую совершенную футбольную систему в мире