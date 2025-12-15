Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о процессе поиска нового главного тренера команды.

Шамиль Газизов
Шамиль Газизов globallookpress.com

«Пока работаем по поиску нового главного тренера.  Консультации ведутся.  Выбор тренера — это одно из сложнейших решений.  По футболистам проще работать.

Будет российский специалист?  Я приверженец отечественной школы.  Думаю, Гаджи Муслимович (Гаджиев) тоже», — сказал Газизов «Матч ТВ».

Напомним, что после матча 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо».

Дагестанская команда занимает 13-е место в таблице чемпионата России с 15-ю очками в активе.