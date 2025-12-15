Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о процессе поиска нового главного тренера команды.
«Пока работаем по поиску нового главного тренера. Консультации ведутся. Выбор тренера — это одно из сложнейших решений. По футболистам проще работать.
Будет российский специалист? Я приверженец отечественной школы. Думаю, Гаджи Муслимович (Гаджиев) тоже», — сказал Газизов «Матч ТВ».
Напомним, что после матча 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо».
Дагестанская команда занимает 13-е место в таблице чемпионата России с 15-ю очками в активе.