Как проявит себя «Наполи» после поражения в Лиге чемпионов?

В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» примет «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

45+1' Первый тайм окончен. В первой половине встречи команды не выявили фаворита.

45' К первому тайму добавлена 1 минута.

43' После выхода за пределы поля право на вброс переходит к футболистам «Наполи».

41' В направлении Хёйлуннна был выполнен заброс из центра поля к радиусу штрафной «Удинезе», однако в единоборстве с соперником Расмус не сумел овладеть мячом.

39' Хёйлунн совершил рывок по левому флангу, Расмус обыграл Кабаселе и прострелил в штрафную. Ланг в борьбе с оппонентом не смог нанести точный удар по воротам.

37' Соле, находясь за пределами штрафной с левой половины поля, пробил по воротам, но мяч пролетел намного выше цели.

35' Эккеленкамп предпринял попытку пробросить мяч сквозь защиту, но передача оказалась неточной — мяч ушёл за пределы поля, и «Наполи» получит право на удар от ворот.

33' С правого края поля Соле направил передачу в центр штрафной площади, однако недостаточная сила удара позволила защитникам «Наполи» легко перехватить мяч.

31' Мактоминай с Нересом доставили мяч в правый угол штрафной, но Ди Лоренцо не сумел выиграть единоборство у Эккеленкампа.

29' Дзаньоло наказан жёлтой карточкой.

27' Николо Дзаньоло выполнил удар, но большое количество защитников успешно заблокировало атаку.

25' Николо Бертола наносил удар с дистанции, но защитник грамотно сыграл на перехвате.

23' Омар Соле нанес удар с дальней дистанции, но мяч прошел мимо ворот!

21' Расмус Хойлунд не смог найти свободного игрока для передачи.

19' Леонардо Спинаццола успешно прошёл осмотр и может оставаться на поле.

18' После столкновения Спинаццола получил травму и требует медицинской поддержки.

16' Кабаселе классно исполнил штрафной, направив мяч в верхний угол, но Милинкович-Савич совершил невероятный сейв, переведя мяч в штангу

14' После подачи углового Хойлунд первым добрался до мяча и пробил головой, но вратарь продемонстрировал надёжную игру, отбив мяч.

12' После углового Ланг нанес точный удар головой, но мяч миновал ворота, пролетев над перекладиной. Обороняющимся нужно быть осторожнее.

10' Леонардо Спинаццола сделал хорошую подачу в штрафную, но защитники надёжно!

08' С правой стороны поля Кристенсен направил мяч в центр штрафной, однако Дэвис не сумел выиграть верховую дуэль у соперника.

06' Томас Кристенсен исполнил качественный навес в штрафную зону, но Ваня Милинкович-Савич первым добрался до мяча.

04' Якуб Пётровский провёл великолепный эпизод с обыгрышем защитника, однако его удар с линии штрафной оказался неточным.

02' В центре поля Дзаноли получил повреждение при борьбе за мяч в воздухе.

01' В сегодняшнем матче «Удинезе» примет у себя на домашнем поле «Наполи». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

16:50 Арбитром сегодняшней встречи будет Симоне Соцца из Италии.

16:45 Команды встретятся между собой в Удине на стадионе «Блуэнерджи», который вмещает в себя 25 144 болельщиков.

16:40 «Удинезе» (3-5-2): Окойе — Кристенсен, Кабаселе, Соле — Дзаноли, Пиотровски, Карлстрем, Эккеленкамп, Модесто — Дзаньоло, Дэвис.

16:40 «Наполи» (3-4-3): Милинкович-Савич — Бекема, Ррахмани, Буонджорно — Ди Лоренцо, Элмас, Мактоминей, Оливера — Нерес, Хойлунд, Ланг.

«Удинезе»

«Удинезе» в текущем сезоне Серии А демонстрирует неоднозначные результаты. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице, что нельзя назвать впечатляющим достижением. Однако есть и позитивные моменты — «зебры» опережают зону вылета на целых 8 очков, что даёт определённую уверенность в стабильности положения.

В атаке команда показывает среднюю результативность, забивая в среднем один гол за матч. При этом оборона оставляет желать лучшего — пропускается примерно столько же мячей.

Последние матчи складываются для «Удинезе» неоднозначно. В последнем туре команда потерпела поражение от «Дженоа» со счётом 1:2, а перед этим уступила «Ювентусу» (0:2). Однако была и яркая победа над «Пармой» со счётом 2:0. В пяти последних матчах «Удинезе» одержал две победы, забив 9 мячей и пропустив столько же.

Что касается текущего состояния команды, то «зебры» демонстрируют неплохую физическую готовность, но страдают от отсутствия стабильности в результатах. Травмированных игроков в составе нет, что является определённым плюсом перед важным матчем.

Особого внимания заслуживает статистика личных встреч с «Наполи». В последних пяти очных противостояниях «Удинезе» трижды сыграл вничью и дважды уступил. Это говорит о том, что противостоять неаполитанцам команде всегда непросто.

В предстоящем матче с «Наполи» «Удинезе» наверняка будет действовать активно, стараясь сдержать атакующий потенциал соперника. При этом команда постарается использовать свои шансы в контратаках, чтобы добиться положительного результата.

«Наполи»

«Наполи» сейчас находится в числе главных претендентов на чемпионский титул в Серии А. Команда занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 31 очко после 14 сыгранных матчей. При этом неаполитанцы демонстрируют довольно стабильную игру, хотя и не всегда реализуют свои моменты — в среднем забивают чуть меньше двух мячей за игру.

В последних матчах команда показывает неоднозначные результаты. После впечатляющей победы над «Ювентусом» со счётом 2:1 и победы над «Кальяри» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время, «адзурри» потерпели поражение от «Бенфики» со счётом 0:2. В пяти последних поединках команда одержала три победы, забив 6 мячей и пропустив 4.

Особо стоит отметить игру Расмуса Хейлунна, который отлично вписался в состав и забил уже 4 гола в текущем чемпионате. Однако команде не смогут помочь Кевин Де Брюйне и Билли Гилмор, которые выбыли из строя из-за травм.

В целом, «Наполи» демонстрирует надёжную игру в обороне, пропуская в среднем меньше гола за матч. До недавнего поражения команда не знала горечи поражений на протяжении пяти матчей подряд.

В предстоящем матче с «Удинезе» «адзурри» намерены показать свой лучший футбол и побороться за лидерство в турнирной таблице. Команда будет действовать первым номером, стремясь контролировать игру и создавать опасные моменты у ворот соперника.

Очные матчи

В последних встречах «Удинезе» и «Наполи» преимущество на стороне неаполитанцев. Из пяти матчей две победы одержал «Наполи», три завершились вничью.

Особенно запоминается игра декабря 2024 года, когда «Наполи» победил 3:1, сумев отыграться после гола Товена. В мае 2024-го команды разошлись миром 1:1, а осенью 2023-го «Наполи» одержал крупную победу 4:1.

Характерной особенностью встреч стало то, что в четырёх матчах из пяти забивали обе команды, а средний показатель голов за игру составлял около 2,4. «Наполи» чаще демонстрировал более стабильную игру в атаке, хотя «Удинезе» регулярно создавал опасные моменты.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50