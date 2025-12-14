14 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Зебры» проводят блеклый сезон.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Удинезе» на 8 очков опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Зебры» уступили «Дженоа» (1:2).

До того команда была бита «Ювентусом» (0:2).  А вот поединок с «Пармой» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках «Удинезе» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Зебры» крепки, вот только стабильностью не блещут.  Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Удинезе» традиционно неудачно противостоит «Наполи».  В пяти последних очных поединках команда добыла 3 ничьих при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Зебры» постараются сдержать атаки столь матерого оппонента.

«Наполи»

Турнирное положение: «Адзурри» сражаются за чемпионский титул.  Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Наполи» набрал 31 очко в 14 поединках.  При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Наполи» уступил «Бенфике» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (2:1).  А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Кальяри».

При этом «Наполи» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кевин Де Брюйне, Билли Гилмор — травмированы.

Состояние команды: «Адзурри» в последних поединках смотрелись довольно выгодно.  Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Наполи» до последней коллизии не проигрывал 5 матчей кряду.  Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

Неплохо вписался в игру команды Расмус Хейлунн.  Датчанин настрелял 4 мяча в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Адзурри» намерены запрыгнуть на вершину таблицы.

Статистика для ставок

  • «Адзурри» в среднем пропускают реже гола за матч
  • «Зебры» уступили в 2 своих последних поединках
  • «Удинезе» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Наполи» бьется за Скудетто, так что наверняка сразу полетит к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Удинезе».

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30