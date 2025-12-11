«Ливерпуль» нашел потенциальную замену крайнему нападающему Мохамеду Салаху, обратив внимание на вингера «ПСЖ» Брэдли Барколу. Об этом сообщает Caught Offside.

Брэдли Баркола globallookpress.com

Ранее Салах вступил в конфликт с руководством «Ливерпуля» и главным тренером Арне Слотом, обвинив тренера в неуважении. Египтянин не принял участие в последних четырех матчах команды и отстранен от состава.

23-летний Баркола выступает за парижский клуб с 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забив пять голов и сделав столько же результативных передач. Контракт французского игрока с «ПСЖ» действителен до конца июня 2028 года.