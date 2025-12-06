В субботу, 6 декабря, «Интер» примет «Комо» в рамках 14-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

66' Подача со штрафного к воротам «Интера», головой пробил Пас, мяч попав в защитника хозяев Ачерби на угловой «Комо» улетел.

64' Забил гол Димарко дальним ударом, но тут же его отменили из-за «офсайда» у Бареллы в процессе розыгрыша мяча.

62' Удар Хесуса Родригеса из-за пределов штрафной «Интера», мяч выше перекладины пролетел.

59' Гооол! 2:0. Подача с углового «Интера» Димарко, Маркус Тюрам с близкого расстояния переправил мяч в ворота «Комо».

57' Перроне пробил с левой ноги из-за пределов штрафной «Интера», грамотно выбрав позицию в воротах Зоммер поймал мяч намертво.

56' Удар Николаса Паса из-за пределов штрафной «Интера» не получился сильным, спокойно поймал мяч вратарь хозяев Зоммер.

Статистика матча 3 Удары в створ 2 2 Удары мимо 4 44 Владение мячом 56 7 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 10 Фолы 10

55' Подача Паса к воротам «Интера», защитник «Комо» Алекс Валле на опережении головой пробил, но промахнулся мимо ворот.

53' Классный прострел Родригеса на дальнюю штангу ворот «Интера», Дувикас в упор бил, но послал мяч мимо ворот.

51' Удар Мартинеса из пределов штрафной «Комо», мяч мимо створа ворот гостей пролетел.

50' В среднем теме развивается игра.

47' Быстрая атака «Интера», убегали хозяева 2 в 1, но передача Димарко на Тюрама получилась неточной.

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Комо»: Войвода вышел вместо Поша, а Диао заменил Аддая.

45+2' Перерыв. «Интер» ведёт в счете и контролирует ход встречи.

45+2' Желтая карточка показана Диего Карлосу, жестко сыграл он против Лаутаро Мартинеса.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Желтая карточка показана Максимо Перроне.

43' Попытку удара Дувикаса из пределов штрафной «Интера» в последний момент в подкате прервал Барелла.

42' Подача Димарко с углового «Интера», защитник «Комо» Диего Карлос головой выбил мяч из штрафной гостей.

Франческо Ачерби и Альваро Мората globallookpress.com

38' Бастони чисто отобрал мяч у ворвавшегося в штрафную «Интера» Джейдена Аддая.

37' Отвечают команды позиционными атаками друг другу, в последние минуты дело до угроз воротам не доходит.

34' Димарко заработал угловой для «Интера».

32' Замена в составе «Комо»: вместо Мораты вышел Дувикас.

32' «Интер» в позиционной атаке.

30' Повреждение у нападающего «Комо» Альваро Мораты.

29' «Комо» в позиционной атаке, но до ворот «Интера» пока далеко.

27' Защитник «Интера» Ачерби в прыжке прервал прострел в штрафную хозяев Да Куньи.

23' Организованно обороняться игроки «Интера», мало что в атаке получается у «Комо».

21' Чуть снизился темп игры.

18' Позиционная атака «Комо», мяч в центре поля контролируется гостями.

16' Подачи со штрафного и углового к воротам «Интера», но до угроз воротам Яна Зоммера дело не дошло.

14' «Интер» с мячом, включаются в прессинг игроки «Комо».

Лаутаро Мартинес празднует гол globallookpress.com

11' Гоооол! 1:0. Лаутаро Мартинес в одно касание завершил быструю атаку «Интера», после классного прохода и передачи Луиса Энрике в штрафной «Комо».

08' Позиционная атака «Комо», отодвигают тем самым игру от своих ворот гости.

06' Захватил «Интер» инициативу с первых секунд и не отпускает.

03' Барелла откликнулся на разрезающую передачу Мартинеса, и оказавшись с глазу на газ с вратарем «Комо» Бутезом нанес удар, спас голкипер гостей, успев ногой отразить мяч.

01' Бастони выдал обостряющую передачу на Мартинеса, удар которого успел накрыть защитник «Комо».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Комо».

До матча

19:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, вмещающем 80 018 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Марко Ди Белло из Бриндизи.

Стартовые составы команд

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Диуф, Зелиньски, Тюрам, Мартинес.

«Комо»: Бутез, Карлос, Рамон, Морено, Смолчич, Перроне, Пас, Да Кунья, Аддай, Родригес, Дувикас.

«Интер»

«Змеи» привычно сражаются за Скудетто. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы. При этом «Интер» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Змеи» разгромили «Венецию» (5:1). До того команда сумела переиграть «Пизу» (2:0). А вот поединок с «Атлетико» завершился досадной коллизией (1:2). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Интер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

«Змеи» нынче выглядят вполне уверенно. Команда победила в 2 своих последних поединках. Причем «Интер» традиционно успешно противостоит «Комо». В пяти последних очных поединках команда добыла 5 побед. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Змеи» намерены продолжить свой победный путь. Травмирован Дензел Дюмфрис.

«Комо»

«Бело-голубые» намерены побороться за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы. Причем «Комо» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Комо» переиграл «Сассуоло» (2:0). До того команда нанесла поражение «Торино» (5:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Кальяри» (0:0). При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

«Бело-голубые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч. При этом «Комо» победил в 2 своих последних поединках. Команда не проигрывает уже больше 3 месяцев. Команда еще ни разу в истории не отбирала очки у «Интера». Более того, она не может поразить ворота миланцев уже 13 лет. Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бело-голубые» намерены зацепиться за очки.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Оба раза с одинаковым счетом 2:0 победил «Интер».

За всю историю команды сыграли 42 матча. В 29 играх победил «Интер», в 7 «Комо», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00