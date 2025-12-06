прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

6 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Комо». Начало игры — в 20:00 мск.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» привычно сражаются за Скудетто. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Змеи» разгромили «Венецию» (5:1).

До того команда сумела переиграть «Пизу» (2:0). А вот поединок с «Атлетико» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Интер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Дензел Дюмфрис — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Змеи» нынче выглядят вполне уверенно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Интер» традиционно успешно противостоит «Комо». В пяти последних очных поединках команда добыла 5 побед.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Змеи» намерены продолжить свой победный путь.

«Комо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» намерены побороться за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Комо» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Комо» переиграл «Сассуоло» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Торино» (5:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Кальяри» (0:0).

При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: трамированных нет.

Состояние команды: «Бело-голубые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч.

При этом «Комо» победил в 2 своих последних поединках. Команда не проигрывает уже больше 3 месяцев.

Команда еще ни разу в истории не отбирала очки у «Интера». Более того, она не может поразить ворота миланцев уже 13 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бело-голубые» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 2 своих последних поединках

«Змеи» в среднем забивают чаще 2 голов за матч

«Комо» не проигрывает уже больше 3 месяцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Интер» бьется за чемпионство, так что стоит от них сразу ожидать высокой активности в атаке.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Комо».

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Интер» — «Комо» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.75 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Интер» — «Комо» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75