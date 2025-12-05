«Брест» и «Монако» сыграют в первом матче 15-го тура чемпионата Франции. Событие состоится 5 декабря в 21:00 мск на «Стад Франсис Ле Бле».
«Монако» получил заряд уверенности после победы над ПСЖ в прошлом туре, однако команда по-прежнему за пределами первой шестерки и сегодня у нее есть шанс это исправить. Победа позволит «монегаскам» выйти шестое или даже на пятое место.
Конечно, «Брест» не согласен с таким раскладом. После двух побед подряд хозяева оторвались от зоны вылета на 5 очков и намерены увеличивать эту цифру. В апреле команда смогла нанести «Монако» поражение на своем поле. Сможет ли сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.70.
- Букмекеры:
- Искусственный интеллект: победа «Монако» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брест» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.