«Брест» и «Монако» сыграют в первом матче 15-го тура чемпионата Франции. Событие состоится 5 декабря в 21:00 мск на «Стад Франсис Ле Бле».

«Монако» получил заряд уверенности после победы над ПСЖ в прошлом туре, однако команда по-прежнему за пределами первой шестерки и сегодня у нее есть шанс это исправить. Победа позволит «монегаскам» выйти шестое или даже на пятое место.

Конечно, «Брест» не согласен с таким раскладом. После двух побед подряд хозяева оторвались от зоны вылета на 5 очков и намерены увеличивать эту цифру. В апреле команда смогла нанести «Монако» поражение на своем поле. Сможет ли сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.70.

Букмекеры:

Искусственный интеллект: победа «Монако» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брест» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.